I cittadini che abitano in quella zona, stanchi di segnalare ai Vigili e al Comune quello sconcio, hanno messo sopra la carcassa d'auto pure un lenzuolo bianco, con tanto di scritta-beffa: “Vergogna, da mesi sosto sulle strisce e nessuno mi sanziona. Perché"?

Dal mese di novembre quel rottame è senza un padrone o almeno forse lo era prima che l’utilitaria fosse avvolta dalle fiamme.

Ricettacolo di rifiuti e tana dei topi, i residenti di via Tiepolo, a Mulinu Becciu, non sanno più a chi rivolgersi. L'auspicio è che quanto prima possa partire il bando pubblico per l'affidamento del servizio di rimozione dei veicoli abbandonati e non in regola con l'assicurazione prevista per legge.

Fino ad allora, i topi 'ballano' indisturbati. E i residenti stanno a guardare.

(foto inviate da una lettrice, Silvia G.)