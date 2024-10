Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha disposto con un'ordinanza la chiusura del Mercato civico di via Quirra lunedì 12 e martedì 13 agosto 2024, per difficoltà organizzative causate da un recente grave atto intimidatorio ai danni di un dipendente del Comune in servizio presso il Mercato.

L’ordinanza sindacale precisa che "al solo fine di tutelare i concessionari e garantire loro di poter commercializzare i prodotti già acquisiti per la vendita nel fine settimana, con grande senso di responsabilità dei dipendenti nella giornata di venerdì 9 e sabato 10 agosto 2024 è stata garantita, sotto la stretta vigilanza della Polizia locale, la apertura e chiusura della struttura".

Le condizioni di tensione createsi "generano alla Direzione mercati delle profonde difficoltà al momento insormontabili, nella predisposizione dei turni dei dipendenti tesi a garantire il regolare funzionamento del Mercato nei giorni di lunedì 12 e martedì 13 agosto 2024", si legge ancora nella nota.

"L’impossibilità di garantire l’apertura, la chiusura, la custodia e la vigilanza della struttura pregiudicano infatti le condizioni di sicurezza dei concessionari, dei numerosi cittadini e cittadine che accedono al Mercato, delle condizioni di sicurezza igienico sanitaria della struttura".

Dalla giornata di lunedì 12 si svolgeranno incontri con i diversi soggetti interessati alla attività del Mercato di via Quirra per esaminare la problematica e individuare idonee soluzioni.

Foto: Comune di Cagliari