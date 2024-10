Gli antimilitaristi di A Foras , tramite il gruppo di intervento giuridico , avevano presentato ricorso al Tar della Sardegna contro il decreto del ministro della Difesa che ha dato il via libera al nuovo calendario delle esercitazioni militari in Sardegna per il secondo semestre del 2023 e verrà discusso il prossimo 8 novembre, dopo il parere contrario dei componenti regionali del Comitato misto paritetico (Comipa).

La notizia è stata comunicata dagli attivisti di A Foras che hanno spiegato alla stampa le ragioni di questa iniziativa, riservandosi di mettere in atto anche azioni di protesta. " Da quando abbiamo saputo che il Comipa il 31 maggio ha bocciato il calendario delle esercitazioni e che il ministro le ha approvato per decreto, ci siamo mossi per fare un ricorso visto che non è stata avviata la valutazione di incidenza ambientale (Vinca, ndr) nei poligoni di Capo Teulada e Capo Frasca pur essendoci una zona protetta Sic e una Zps - hanno spiegato -In Puglia nel 2020, il Tar ha dato ragione dal 'Comitato Lecce Bene Comune' e fermò le esercitazioni per chiedere lo svolgimento delle necessarie procedure di Vinca nel poligono di Torre Veneri, dove è presente una zona Sic. Ci siamo rivolti all'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, che ci ha fatto presente che A Foras, come movimento politico, poteva essere carente di rappresentanza giuridica con il rischio della non ammissibilità del ricorso. Per questo abbiamo chiesto aiuto al Grig ".

Nel frattempo le esercitazioni sono già cominciate il 2 ottobre e andranno avanti, per ora, sino al 13 con il raduno Nato Tiger 2023 che torna in Italia dopo 35 anni: circa 80 velivoli provenienti da oltre 10 paesi, schierati all'aeroporto di Gioia del Colle, in Puglia, sede del 36/o Stormo "Caccia" dell'Aeronautica Militare Il Nato Tiger Meet dal 1960 riunisce i gruppi volo delle varie forze armate il cui emblema reca una "tigre". Le operazioni coinvolgeranno lo spazio aereo di Puglia, Calabria e Basilicata, ma - da quanto si evince dal Notam aeronautico - sono previste attività anche sui cieli della Sardegna, tra Capo Frasca e il poligono interforze di Quirra e Capo San Lorenzo.