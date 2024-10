Un'ambulanza dell'associazione "Sassari Emergenza" è stata divorata dalle fiamme nella notte a Tissi, paese a pochi chilometri da Sassari. Ignoti hanno appiccato il fuoco intorno alle 3 con dei cubetti di diavolina piazzati sotto una ruota dell'ambulanza, parcheggiata davanti alla sede dell'associazione.

I vigili del fuoco, arrivati dopo pochi minuti, hanno evitato che le fiamme si propagassero distruggendo l'intero mezzo, che è comunque rimasto gravemente danneggiato. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Sassari.

UN SOSPETTO - "Un sospetto c'è e l'ho denunciato ai carabinieri" ha detto il responsabile dell'associazione di volontariato "Sassari emergenza". “Nel nostro ambiente c'è chi non accetta che anche altri possano lavorare per offrire un servizio alla comunità. Ho fiducia nelle indagini dei carabinieri". Intanto l'ambulanza è fuori uso: "Ha subito gravi danni all'abitacolo dalla parte dell'autista, al motore e all'impianto elettrico. È inservibile". Cabizzosu ha presentato stamattina una dettagliata denuncia in cui indica ai carabinieri chi, a suo avviso, potrebbe essere l'autore o il mandante dell'attentato. Davanti alla sede dell'associazione non ci sono telecamere, ma c'è un sistema di videosorveglianza all'ingresso del paese che potrebbe avere ripreso l'auto degli incendiari.