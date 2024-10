Il Sole è entrato domenica nel segno dei Gemelli e già si sente il cambio di vibrazione e di ritmo, rispetto al placido e lento segno del Toro. Gemelli è come una ventata di aria fresca in una stanza chiusa: ti invita a giocare, a conoscere, a comunicare, a condividere.

Mercurio, il suo reggente, è l’archetipo che rappresenta la mente fisica, quella che usiamo nella veglia e che ci permette di funzionare in questa dimensione terrena. Dal segno del Toro, dove ha retrogradato recentemente, il tema su cui la mente si focalizza ora è la prosperità, come amplificare, con l’aiuto di Giove, la nostra capacità di manifestare ricchezza di ogni tipo.

Che soffitti di cristallo abbiamo bisogno di rompere per accedere al flusso dell’abbondanza sempre disponibile, per tutti noi, per semplice diritto di nascita?

Questo cielo è come una grande fornace nella quale bruciare i limiti e le distorsioni interiori che ci impediscono di riconoscere tutto il nostro valore, per poi scambiarlo con il mondo e diventare calamite per tutto il buono che a disposizione per noi, lì fuori. È tempo di saltare l’ostacolo.

Marte dal fogoso segno del Leone, esulta perchè ora sì, è connesso al desiderio del cuore e ci spinge ad agire, con tutto l’entusiasmo e la gioia che abbiamo in corpo. Ci ricorda che siamo gli autori, le autrici della nostra vita e che abbiamo un potenziale creativo meraviglioso.

Che cosa vogliamo manifestare?

Andiamo a prendercelo, arriva la chiarezza e l’energia per riuscirci!