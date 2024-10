Nella storia dell’umanità, ogni qualvolta Plutone ha transitato il segno dell’Acquario, la rivoluzione è stata una costante: la riforma protestante, la rivoluzione industriale, quella americana e quella francese, sono solo alcuni esempi dell’influenza del dio dell’Ade, nel segno del progresso, al grido di libertà, uguaglianza e fratellanza!

Fra il 20 ed il 21 gennaio il Sole e Plutone entreranno insieme in Acquario, inaugurando un periodo di venti anni, che ci cambieranno profondamente, sia da un punto di vista personale, che collettivo. Il cambiamento sarà vissuto sotto ogni sua sfaccettatura, per permetterci di scoprire che l’unica sicurezza possibile è quella che nasce dalla connessione profonda con noi stessi e che la libertà è uno stato interiore che ognuno si permette o si nega, secondo il suo grado di coscienza.

L’anno inizia con Mercurio, che riprende il suo moto diretto dal segno del Sagittario, dove sono presenti anche Marte e Venere, a mettere a fuoco la direzione verso la quale lanciare i nostri intenti. A proposito della coppia cosmica (Venere e Marte), i reggenti dei nodi del karma, anche loro si uniranno in congiunzione a Plutone in Acquario, attorno al 20 febbraio, dando luogo ad una rivoluzione nel modo di stare insieme, di amarsi e di creare vita. La magia non mancherà in questo anno, in cui sempre di più avremo la possibilità di diventare co-creatori e co-creatrici coscienti, dirigendo la manifestazione verso gli obiettivi del cuore.

Un altro gran impulso per generare un salto di coscienza sarà la congiunzione fra Giove e Urano, che si perfeziona il 21 di aprile, nel segno del Toro. Questo aspetto è spesso legato a scoperte di carattere tecnologico e scientifico, ma a livello individuale, è particolarmente fertile per generare nuovi modi di creare prosperità e ricchezza, attraverso idee geniali, rompendo i tetti di cristallo che ci hanno finora limitato.

L’arcano guida di quest’anno è di certo “Il Matto”: nuovi cammini che promettono grandi ricompense per chi ha il coraggio di lasciare la strada vecchia per aprirsi ad un infinito di nuove possibilità. Il tempo si accelererà sempre di più ed il futuro si installerà per ridefinire la realtà secondo i suoi criteri. La sfida sarà mantenerci ben radicati a terra, non smarrire la connessione con il corpo e la natura, mantenerci umani e non permettere alla mente di dominare sul cuore.