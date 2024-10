Gli antichi lo sapevano bene e la scienza moderna lo riconferma: psiche e corpo sono indissolubilmente connessi ed il benessere di uno dipende inevitabilmente, dal benessere dell’altro. In questi giorni di Luna piena in Gemelli, questa verità si evidenzia chiaramente, come l’astro che risplende alto nel cielo e che chiude un ciclo di sei mesi, apertosi con la Luna nuova dello scorso 18 giugno.

Il Sole, accompagnato da Marte, la illumina dal segno del Sagittario, lì dove tutto è possibile. La Luna, dal canto suo, riceve l’energia dei due archetipi maschili con totale franchezza, pronta ad aprire dialoghi chiarificatori.

I Gemelli sono il segno della comunicazione per eccellenza, dello scambio di informazioni, della conoscenza che nasce dalla curiosità verso la vita. È il maestro del multitasking, un tuttologo che si annoia rapidamente, saltando di tema in tema, sempre alla ricerca di nuove informazioni da condividere con il mondo.

Ma questa volta i fattori in gioco sono piuttosto complessi e sottraggono spensieratezza a questo segno noto per la sua leggerezza. Saturno e Lilith sono implicati e trasformano questo transito in una preziosa possibilità per assumerci la responsabilità dei nostri processi mentali e della gestione delle nostre energie.

Come pensiamo, come ci parliamo, come comunichiamo? Su che basi stiamo costruendo il nostro futuro? Saturno è limite, ma è anche contenzione, ci aiuta ad essere sostanziali e concreti, a non disperdere le nostre energie dietro a chimere che ci portano fuori strada. E Lilith nella Vergine ci mostra gli eccessi di auto esigenza, perfezionismo, ordine e critica, che ci corrodono interiormente, e che ci inducono a non dare risposta ai nostri bisogni reali.

È tutto questione di ordine e di equilibrio, di discernimento, cura e devozione, in ogni dettaglio della nostra vita, per quanto insignificante possa sembrare e questa Luna ce lo ricorda.

