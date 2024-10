Quella che si è perfezionata ieri è una super luna foriera di cambiamento! Perché? La ragione è semplice. Questa Luna nuova in Cancro danza nel cielo al ritmo dei Grandi Dei del cambiamento, i tre molossi che scandiscono l’evoluzione dell’umanità: Plutone, Urano e Nettuno.

Tutti e tre hanno fatto aspetto alla Luna e al Sole, congiunti nel 24º grado del segno del Cancro, invitandoci (o forse è più corretto dire, spingendoci) ad uscire dalla rassicurante, ma asfittica zona di confort e lanciarci in una nuova avventura nella quale realizzare la nostra unicità, agire il nostro desiderio e intraprendere un nuovo cammino.

A reiterare questo messaggio ci pensano anche i nodi lunari, o nodi del karma, che, proprio qualche ora dopo il perfezionamento della Luna nuova, cambiano asse e passano ad Ariete (nodo nord) e Bilancia (nodo sud). I nodi del karma sono i punti astronomici dove l’orbita lunare e quella solare (apparente) si intersecano: sono come due enormi segnali luminosi che ci indicano il prossimo passo evolutivo da compiere come umanità. Il nodo nord è la meta, il nodo sud, i pesi di cui dobbiamo disfarci per poter arrivare vittoriosi alla meta. Qui il messaggio è chiaro: metterci al centro della nostra vita, essere indipendenti, proattivi e coerenti con quello che siamo e vogliamo, mentre impariamo a stare in relazioni sane, equilibrate e reciproche. In altri termini armonizzare femminile e maschile interiori, come ci suggeriscono Marte, reggente del nodo nord e Venere, reggente del nodo sud.

E anche qui Plutone ci mette lo zampino con una bella quadratura ai nodi che, unita all’opposizione al Sole e alla Luna ci induce ad un profondo detox emozionale. Una nuova identità si sta forgiando depurata da paure ataviche, traumi e blocchi del passato, mandati famigliari e storie inconcluse.

Siamo ancora in mezzo alle doglie, ma molto prossimi alla rinascita!

