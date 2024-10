AstraZeneca ha ritirato il vaccino contro il Covid in tutto il mondo, dopo che l'azienda ha riconosciuto per la prima volta che Vaxzevria può causare trombosi come raro effetto collaterale e pericoloso. Nei documenti del tribunale, infatti, ha ammesso a febbraio davanti all'Alta Corte che il vaccino "può, in casi molto rari, causare TTS".

Il gigante farmaceutico ha annunciato che il vaccino è stato ritirato dal mercato per "motivi commerciali", dichiarando che non viene più prodotto o fornito, essendo stato sostituito da vaccini aggiornati che combattono nuove varianti.

Dopo la decisione dell'azienda di ritirare la sua "autorizzazione all'immissione in commercio", il vaccino non può più essere utilizzato nell'Unione Europea. Nei prossimi mesi saranno presentate domande simili nel Regno Unito e in altre nazioni che hanno dato il via libera al vaccino.