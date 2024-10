Con assicurazione RC moto si intende quella copertura assicurativa obbligatoria per tutti i veicoli a due ruote in circolazione in Italia, che copre i danni materiali e fisici causati a terzi in seguito a un sinistro.



Per trovare la migliore assicurazione moto per le proprie esigenze di spesa e di garanzie accessorie può essere davvero utile comparare diversi preventivi online delle principali compagnie assicurative, il tutto rapidamente e comodamente da casa.

Preventivo: cosa viene richiesto

I parametri più comuni che incidono sul preventivo dell'assicurazione moto includono:

● Il modello della moto: a seconda della cilindrata e del modello che si possiede ci sarà un diverso impatto sul costo dell'assicurazione. Le moto di alta cilindrata tendono ad avere premi più alti rispetto alle moto di cilindrata inferiore.

● L’età del conducente è un altro fattore da tenere in considerazione, in quanto i conducenti più giovani, in particolar modo quelli con meno di 25 anni, tendono ad essere considerati più ad alto rischio dagli assicuratori, con la conseguenza che si troveranno probabilmente ad affrontare premi più elevati.

● L’aver commesso sinistri con dolo, con conseguente perdita di punti sulla patente, può incidere in maniera negativa sulla valutazione del premio; mentre i conducenti che non hanno commesso sinistri e con un buon record di guida possono beneficiare di premi più bassi.

● Il luogo di residenza può incidere sul costo dell'assicurazione moto. Ad esempio, le zone con un'alta densità di traffico, o dove è presente un alto tasso di furti di motociclette hanno facilmente premi più alti.

● L'uso abituale previsto per la moto: nel caso che questa venga utilizzata solo per scopi personali o per brevi tragitti, il premio dovrebbe essere inferiore rispetto a chi la utilizza per scopi professionali o per lunghi viaggi, percorrendo molti chilometri.

● Infine chiaramente il tipo di copertura desiderata influisce sul costo dell'assicurazione. La copertura di base implica solamente la responsabilità civile, ma si può decidere di aggiungere garanzie accessorie come l'assicurazione furto, incendio, collisione o l'assicurazione per gli infortuni personali.



Garanzie accessorie

Si tratta di opzioni aggiuntive che si possono scegliere per personalizzare la polizza assicurativa in base alle proprie esigenze. Infatti, la RC moto copre solo i danni verso terzi, lasciando scoperti sia la persona che il veicolo. Ecco alcune delle garanzie accessorie più comuni disponibili per l'assicurazione moto:

Furto e incendio: questa garanzia copre la perdita o il danneggiamento della tua moto a seguito di furto o incendio.

Kasko: la garanzia kasko (o collisione) copre i danni alla propria moto causati da collisioni con altri veicoli o oggetti, anche se l'incidente è causato da negligenza dell’intestatario. Kasko abbigliamento: copre i danni all'abbigliamento e al casco a seguito di un sinistro.

Assistenza stradale: questo tipo di garanzia fornisce servizi di soccorso e assistenza in caso di guasto della moto sulla strada, come il traino del veicolo in un'officina o il soccorso stradale in caso di foratura o batteria scarica.

Infortuni del conducente: questa garanzia copre le lesioni personali subite dal conducente in seguito a un incidente, indipendentemente da chi sia responsabile dell'incidente.



Atti vandalici: la garanzia che copre i danni subiti dal mezzo a causa di atti di vandalismo.



Tutela legale: la copertura che garantisce l'assistenza gratuita di un avvocato per la difesa civile e penale e copre le spese di consulenza e assistenza legale.



Rinuncia alla rivalsa: si tratta di una clausola che tutela il proprietario dalla applicazione della rivalsa in caso di cattiva condotta.

È importante notare che le garanzie accessorie possono variare a seconda della compagnia assicurativa e delle specifiche della polizza. Assicurarsi sempre di leggere attentamente i termini e le condizioni della polizza e di consultare la compagnia assicurativa per comprendere esattamente quali garanzie accessorie sono disponibili.

Conclusioni

Per trovare l'assicurazione moto più economica e comprensiva delle garanzie desiderate, in aggiunta alla responsabilità civile obbligatoria, basta fare una comparazione online: verranno richiesti il numero di targa del veicolo, la propria data di nascita e una breve serie di parametri per poter accedere alle offerte delle principali compagnie assicurative.



In pochi secondi sarà possibile confrontare i vari preventivi, andando a scegliere quello più adatto a noi, con un notevole risparmio di tempo e denaro, il tutto senza impegno e con la possibilità di usufruire di una consulenza gratuita.