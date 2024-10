Tamponamento a catena sulla Provinciale 59, ad Arzachena, a qualche centinaio di metri dalla caserma dei Vigili del fuoco. Quattro le auto coinvolte e altrettanti i feriti che hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, la polizia stradale e quattro ambulanze. La strada è stata chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.