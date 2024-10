Due uomini di Arzachena di 31 e 40 anni sono stati arrestati dai carabinieri perchè in casa nascondevano 4 chili di droga tra cocaina, hashish, marijuana e ketamina.

Entrambi erano seguiti da tempo dai carabinieri perchè sospettati di spaccio e sono stati fermati mentre erano all’interno di un’auto. Sono stati perquisiti e i militari sono andati anche nell’abitazione dove è stata trovata la droga, in gran parte già suddivisa in dosi pronte per essere vendute, sostanze da taglio, bilancini di precisione e agente per la rendicontazione delle vendite. Entrambi si trovano ora nel carcere sassarese di Bancali.