Incidente stradale questa mattina intorno alle 6, sulla SP 125, all'altezza del ponte del vecchio mulino, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arzachena.

Un'auto, per ragioni da accertare, ha sfondato il guardrail per poi cadere dentro il rio San Giovanni dopo un volo di 10 metri. Il conducente è uscito dalla vettura con le proprie forze, per poi essere affidato al personale del 118 in stato confusionale.

Sul posto anche i carabinieri di Olbia e i sommozzatori da Porto Torres che hanno ispezionato il veicolo sommerso dall'acqua, confermando l'assenza di altre persone all'interno dell'abitacolo.

L'intervento si è concluso intorno alle 11:30.