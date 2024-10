Intorno alle 6.15 i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SP59 bis Cannigione-Baia Sardinia (Arzachena) per un incidente stradale. Per cause da accertare un'auto è uscita fuori strada finendo contro un albero. Ferito il conducente, trasportato dal personale del 118 all'ospedale di Olbia per accertamenti. La squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza la vettura e bonificato l'area circostante.