La nuova banconota da 5 euro è stata messa in circolazione giovedì 2 maggio. Si tratta della prima della nuova serie "Europa", che porterà ad un pieno rinnovamento delle banconote in circolazione nell'Eurozona.

Nelle nuove banconote sono state integrate alcune nuove caratteristiche di sicurezza super avanzate. La filigrana e l'ologramma recano il ritratto di Europa, figura della mitologia greca da cui la nuova serie prende il nome. L'elemento più evidente è il numero verde smeraldo, che cambia colore passando dal verde smeraldo al blu scuro e produce l'effetto di una luce che si sposta in senso verticale. Sui margini destro e sinistro della banconota sono percepibili dei trattini in rilievo che ne agevolano il riconoscimento, soprattutto per le persone.

Per maggiori informazioni visitate il sito Internet www.nuovovoltoeuro.eu