Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna ha eseguito ieri un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di un 38enne , accusato di incendio e incendio boschivo , disposta dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Tempio, su richiesta del Pubblico Ministero.

In diverse località della frazione di Moneta, del Comune di La Maddalena, nel mese di giugno si sono verificati quattro principi di incendio che hanno interessato aree boscate a macchia mediterranea soggette a vigneto paesaggistico e ricadenti nel Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena. Dalle fiamme non si sono originati altri incendi, potenzialmente suscettibili di espandersi e causare danni all'ambiente e alle strutture, grazie al tempestivo intervento dei mezzi terrestri dei Vigili del fuoco e della Stazione forestale e di Vigilanza ambientale di La Maddalena, che ha coordinato le operazioni. operazioni di spegnimento e dati in seguito alle indagini.

Gli incendi, di sicura origine dolorosa , hanno creato forte preoccupazione perché si sono verificati nelle aree boschive nelle immediate vicinanze delle abitazioni della località Piticchia e La Ricciolina.

Le indagini sulla Stazione di La Maddalena sono state condotte sin dall'immediato nei confronti di LM ., la cui presenza nei luoghi degli incendi è stata segnalata da diversi testimoni. Gli inquirenti hanno acquisito gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato per tutti e quattro i principi di incendio del mese di giugno, presumibilmente applicati tramite accensione diretta.

Pertanto, su disposizione del GIP di Tempio Pausania, il soggetto è stato tratto agli arresti domiciliari nel pomeriggio del 6 luglio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Le operazioni sono state seguite dagli uomini della Stazione forestale di La Maddalena e del Nucleo investigativo di Polizia ambientale e forestale dell'Ispettorato di Tempio e della Sezione di polizia giudiziaria del CFVA presso la Procura della Repubblica di Tempio Pausania, con l'ausilio del personale del Servizio Territoriale di Cagliari.