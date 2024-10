Arisa torna a infiammare il web con alcuni scatti hot in lingerie e autoreggenti fatti nei campi della Basilicata, dov’è tornata recentemente per trascorrere qualche giorno.

Una serie di foto che non sono passate inosservate a cui la cantante lucana ha aggiunto la descrizione “La ragazza di via Pozzillo”, che spiega la scelta della location, sua terra d’origine, dove la 40enne ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza prima di trasferirsi a Genova per inseguire e realizzare il suo sogno di diventare una cantante.

Arisa ha inoltre aggiunto nel post molto sexy la frase “Quella parte di me, che non obbedisce mai a niente”.