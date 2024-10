Due bagnanti in difficoltà sono stati soccorsi dai bagnini oggi nello specchio di mare di Scivu, sulla costa di Arbus in due diversi interventi.

Il primo salvataggio è avvenuto questa mattina: una 60enne si è tuffata in mare per rinfrescarsi, ma la corrente non le ha permesso di tornare a riva. I bagnini del salvamento a mare si sono subito precipitati ad aiutarla, mettendola in salvo. Stessa sorte è toccata a un ragazzino di 11 anni che rischiava di annegare oggi pomeriggio. I due bagnanti, passato lo spavento, non hanno avuto bisogno di cure mediche.