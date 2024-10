Nella giornata di ieri, giovedì 2 marzo, ad Arbus, nel corso di un servizio coordinato per il controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Cagliari, i Carabinieri della Compagnia di Villacidro con la collaborazione di una squadra dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e di due unità cinofile del Nucleo di Cagliari, hanno arrestato un allevatore 40enne del luogo per detenzione abusiva di arma clandestina .

Nel corso del controllo in un ovile è stata eseguita una perquisizione locale e l'uomo è stato trovato in possesso di un fucile semiautomatico calibro 12 da caccia perfettamente funzionante , di provenienza illecita e non censito in banca dati.

L'arma verrà inviata al Ris di Cagliari per verifiche di carattere balistico e per accertarsi su un suo possibile utilizzo in qualche episodio delittuoso del passato .