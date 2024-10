Nell’ambito di attività preventive coordinate tra le forze di polizia della provincia di Oristano, volte alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e in particolare delle truffe ai danni di anziani, che in quest’ultimo periodo hanno visto un notevole incremento nell’oristanese, il Questore della provincia di Oristano Giuseppe Giardina ha emesso due “fogli di Via Obbligatorio”, allontanando dal comune di Arborea due pluripregiudicati.

I due, un 44enne e un 26enne, residenti in provincia di Cagliari, ma originari della Sicilia, gravati da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, tra i quali si annoverano un omicidio doloso, numerosi furti in appartamento e, da ultimo, la tristemente nota “truffa dello specchietto”, si aggiravano ad Arborea dicendo di trovarsi in questo centro per esercitare la professione di riparazione di cucine a gas, senza di fatto aver alcun titolo per esercitarla.

Per tale motivo sono stati fermati da una pattuglia dei Carabinieri che ha subito segnalato il fatto alla Questura che in breve tempo, tramite la Divisione di Polizia Anticrimine, ha emesso le due misure di prevenzione in questione.

I due, subito allontanati dalla città prima che potessero commettere qualche altro illecito, non potranno più farvi rientro per i prossimi tre anni; se trasgrediranno tale prescrizione saranno immediatamente denunciati all’Autorità Giudiziaria.