Non ce l'ha fatta Arturo Fortunati, l'88enne pensionato bolognese rimasto ustionato in un incendio scoppiato nel primo pomeriggio di ieri nel suo appartamento in via Buonarroti, in zona Barca a Bologna.

L'uomo era ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore, dove è morto nella notte. Le fiamme erano divampate in camera da letto, forse per un corto circuito a un apparecchio elettrico.

Il malcapitato, intrappolato nella stanza a causa del fuoco, dopo avere tentato invano di spegnerlo ha chiesto aiuto da una finestra. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni vicini, che hanno dato l'allarme ai vigili del fuoco.

Soccorso dal 118 è stato portato in ospedale, dove tuttavia non è sopravvissuto alle gravi ustioni riportate. L'appartamento, seriamente danneggiato, è inagibile. Sul posto è intervenuta anche la polizia.