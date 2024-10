SASSARI - Riesplode l'allarme posti letto nei reparti internistici dell'Aou di Sassari e scoppia il caos dei malati infettivi extra Covid, costretti a essere ricoverati fuori dal reparto Malattie Infettive. Tante le segnalazioni che arrivano dai parenti dei ricoverati. Stamattina nell'area Medicina interna c'erano quasi 30 pazienti adagiati su barelle perché tutti i posti letto erano occupati, stipati nelle stanze con gli altri degenti o appoggiate nei corridoi. All'ora di pranzo sono stati dimessi 14 pazienti, che hanno liberato posti letto, consentendo così di dimezzare il numero di ospedalizzati in barella.

I reparti restano però saturi e già nel primo pomeriggio sono stati disposti nuovi ricoveri su barelle. A questa situazione si aggiungono pazienti di malattie altamente infettive diverse dal Covid che non possono essere accolti nella palazzina degli Infettivi Aou perché questa è totalmente dedicata a chi ha contratto il coronavirus. La conseguenza è che negli ultimi giorni due malati di malaria sono stati ricoverati nel reparto di Medicina interna, 11 infettati con il batterio Klebsiella sono stati appoggiati in Clinica medica, persone affette da meningite in Medicina interna, più diversi casi sospetti di tubercolosi ricoverati fuori da Malattie infettive, che non può ricevere pazienti cosiddetti ordinari.