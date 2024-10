È mistero a Lecce per la morte di Fernando Monte, 82enne trovato in casa sua senza vita ieri, domenica 30 giugno, con lividi e il suo badante accanto, sotto choc e seminudo.

A fare la drammatica scoperta, come riporta Fanpage, la figlia dell’anziano, che si è recata a trovarlo trovandosi davanti una scena terribile. Prima la vista del badante vicino alla porta di casa, subito dopo il ritrovamento del corpo senza vita del padre riverso a terra.

I sanitari del 118, allertati immediatamente dalla donna, non hanno potuto fare nulla se non constatarne il decesso. Soccorso invece il badante, un 36enne di nazionalità moldava, che ora si trova ricoverato in ospedale, piantonato e in attesa di essere interrogato.

Accorsi sul posto anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la drammatica vicenda, e la Scientifica per esaminare eventuali indizi. Ecchimosi e lividi sul corpo della vittima, oltre che una ferita alla testa, sarebbero evidenti segno di percosse, ma sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso.

Il 36enne accudiva l’anziano da due anni e, secondo i famigliari, non ci sono mai stati problemi prima di ieri, giornata in cui sono anche usciti assieme per la passeggiata in carrozzina prima del terribile epilogo.