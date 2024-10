Giallo a Livorno, dove un'anziana 84enne è stata trovata morta in casa con un sacchetto in testa. Sono stati i parenti della donna, nella mattinata di ieri, a fare la macabra scoperta in un appartamento in via Pio Alberto del Corona.

Dopo la richiesta di soccorso, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare la vittima. Da una prima ricostruzione sembra che l'anziana sia morta soffocata a causa del sacchetto sulla testa.

Solo l'autopsia disposta dal magistrato di turno scioglierà ogni dubbio sulle cause del decesso. Le indagini sul caso sono condotte dalla squadra mobile della questura.

All'interno dell'abitazione tutto era in ordine e non risulterebbero infrazioni alla porta di ingresso né alle finestre.