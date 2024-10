Dramma a Sassuolo, dove una donna di 89 anni è morta sbranata da due cani dopo essere entrata, per errore, nel cortile di una villetta. L'anziana abitava a pochi metri di distanza e pare che si fosse allontanata dalla sua abitazione sfuggendo alla sorveglianza della badante.

Quando ha varcato la soglia i cani l'hanno aggredita davanti alla figlia dei proprietari, che era davanti al cancello della villa in attesa della madre. Sul luogo della tragedia giunto anche il figlio dell'anziana, che cercava proprio la madre dopo che si era allontanata.

"Non era mai uscita dall'abitazione, non so come sia potuto accadere", ha detto. Nella villa anche la polizia scientifica e il medico legale. Per ulteriori chiarimenti verranno visionate le immagini della videosorveglianza.