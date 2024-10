Chiamatela ironia, definitela anche ilarità, ma anche e perchè no pure simpatia e affetto per un personaggio abbastanza noto tra le cronache olbiesi.

Lui è una sorta di “comunicatore” mediatico ben noto per le sue denunce sociali, che nei suoi video e nei post sui social scrive e posta sempre le cose che non vanno, ma anche le vicende belle da condividere tra la gente comune. E anche per questo è piacevole tra la gente manifestargli gratitudine.

Ebbene, nei seggi di via Vignola, a Olbia, molti elettori hanno ‘votato’ Antonio Tango Dessì, che tra l’altro è per l’appunto creatore della famosa pagina di satira locale: lui però non era candidato alle elezioni europee, ma in tanti hanno voluto, comunque, manifestare il supporto per il loro beniamino scrivendo nella scheda elettorale il suo nome e cognome.

Dessì ovviamente è rimasto compiaciuto del gesto, per le prossime comunali è già sua la volontà di scendere in campo e candidarsi. Stavolta dunque i voti per lui saranno validi!