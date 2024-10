Incredibile: c’è spazio per tutti, ma non per Antonio Ballero. Nel mare magnum di Wikipedia c’è di tutto e di più, non una riga invece sul pittore nuorese. Roba da non crederci, nell’anno del Signore 2013 dell’era web 3.0. E fortuna che internet è il regno della democrazia senza confini! Trovi persino Pincopallino Qualsiasi, nell’elenco delle biografie.

Basta che uno imbratti una tela con due o tre colori e finisce nell’elenco dei pittori. Con tanto di foto, magari. Paradossale davvero. Succede, infatti, che in questa grande enciclopedia aperta non ci sia neppure un piccolissimo spazio remoto per un grande dell’arte nuorese, che dico? dell’arte internazionale...

CONTINUA QUI: http://piras-sassari.blogautore.repubblica.it/2013/08/26/antonio-ballero-off-limits/