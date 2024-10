Vince Ollolai e vince l'amicizia. Prima di tutto. Il Palio degli Asinelli andato in scena ieri sera nel centro barbaricino ha regalato una giornata di festa ai tanti appassionati del genere accorsi in Piazza Marconi per godersi lo spettacolo di suoni e colori.

Un appuntamento ormai tradizionale, quello di Ollolai, che giunto alla sua 14^ edizione si è arricchito quest'anno della presenza di graditissimi ospiti.

Per la prima volta in Sardegna, i rappresentanti delle comunità di Allumiere (Roma), Camposano (NA) e Vibaños (Asturie, Spagna) hanno accompagnato un proprio fantino al canape di Ollolai aggiungendo agonismo ed emozioni ad una serata così speciale.

Il campione di Ollolai Valentino Bussu, vincitore di due Palii del Casale, ha accolto nell'isola il fantino asturiano Anibal Linares, col quale ha instaurato una grande amicizia nutrita dalla comune passione per l'ippica.

Il primo classificato (vincitore di 3.000 euro) è stato Antonello Bussu in groppa a Bore Moreno, il secondo (vincitore di 600 euro) Thomas Bresciani in groppa a Serafinu ed il terzo Giovanni Bussu (vincitore di 400 euro) di in groppa ad Acciaio.

Ma l'appuntamento più atteso dagli ollolaesi era la 12^ edizione del Palu de sos Vihinados che ha visto sfidarsi i rioni storici di Ferruthones, Laralai, S'Istradone, Sa Padule e Su Montricu.

A vincere Su Palu, grazie all'asinello spagnolo Casildo cavalcato da Valentino Bussu, è stato il rione di Laralai.

Roberto Tangianu ha presentato l'evento che è stato trasmesso in diretta streaming da Sardegna Live, iniziativa, questa, apprezzata in particolar modo dagli emigrati che hanno potuto partecipare a distanza alla serata e hanno ringraziato per questo il presidente della Pro Loco di Ollolai Pier Paolo Soro.