Ben 42 euro e 62 centesimi per 15 chili di anguria, frutto considerato forse tra i più economici fino a qualche anno fa. Ci troviamo in un supermercato a Porto Cervo dove è stata scattata la foto al frutto con tanto di scontrino e postata su Twitter, in cui il cocomero “a peso d’oro” è diventato un vero e proprio caso.

Tantissimi i commenti di rivolta, ma tanti anche quelli di chi non si scandalizza in merito all’immagine diventata virale.

“Con 42 euro vado in ristorante”, “In Calabria compri anche il banco vendita”, “Scandaloso”, "Spero rimanga sullo stomaco del venditore", sono alcuni dei commenti di utenti infuriati; “Con 15 chili ci mangiano 30 persone”, hanno spiegato alcuni facendo notare che il prezzo al chilo sarebbe "solo" 2,79 euro, “Questa tipologia di anguria è la più buona, il prezzo vale”, "Se non sapete le cose, non scrivetele" hanno scritto gli utenti che giustificano il prezzo.

"Se ti interessa far sapere che sei a Porto cervo togli l'etichetta e ti lamenti di altro", ha scritto qualcuno su chi ha scattato la fotografia.