Il comico triestino di origini sarde Angelo Pintus diventerà papà a 47 anni per la prima volta. L’annuncio ieri sul palco a Taormina.

Angelo e sua moglie Michela sono sposati dal 2017 e lei è lontana dal mondo dello spettacolo; avevano sempre fatto capire di non volere figli ma sul palco l’artista ha rivelato la lieta notizia.

Il piccolo in arrivo si chiamerà Rafael in onore di Raffaella Carrà, un’icona della televisione italiana, alla quale Pintus è particolarmente affezionato e molto legato: "Si chiamerà Rafael, in onore della mitica Raffaella Carrà" ha detto Pintus.