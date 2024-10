Cantavi, fumavi, cantavi, esprimevi il tuo parere anche scomodo, cantavi, ridevi, cantavi, viaggiavi tanto, cantavi, parlavi, cantavi, chiacchieravi tanto, cantavi, dedicavi canzoni alle donne, cantavi, mangiavi, cantavi, cucinavi, cantavi, t’innamoravi, cantavi, prendevi tante iniziative, cantavi, raccontavi storie della vecchia Liguria, cantavi, esploravi in lungo e in largo la Sardegna, cantavi, avevi mille idee, cantavi, piangevi, cantavi, amavi, cantavi… Amavi la vita, fumavi, cantavi… Amavi la vita, fumavi, cantavi… Amavi la vita, fumavi, cantavi… Amavi la vita, fumavi, cantavi… Amavi la vita, fumavi, cantavi… Amavi la vita, fumavi, cantavi… Amavi la vita, fumavi, cantavi… Amavi la vita, fumavi, cantavi… Amavi la vita, fumavi, cantavi…

Nove volte come gli anni che son passati qui senza di te. Nove come gli anni insieme ai Tazenda. Nove come le lettere che compongono il nome di Valentina.

Dio si sarà sicuramente divertito tanto quando ti ha dato la voce e noi abbiamo scritto una canzone per te. La canzone che nessuno conosce. Tranne te!

Sa Oghe

Oh, tue dae S’iscala ‘e Santu Jagu (Oh, tu dalla Via lattea)

A nois umanos terranzos (A noi umani terrestri)

Imbie un’arrisu mannu (Invia un grande sorriso)

Ah, sa oghe tua fachet melodia (Andrea la voce tua fa melodia)