Un pomeriggio davvero speciale quello incorniciato dal velista sardo, Andrea Mura, a bordo della bellissima barca a vela “Vento di Sardegna”, con un equipaggio davvero speciale: loro sono gli atleti della Polisportiva Olimpia Onlus, ‘capitanati’ dal loro insostituibile coach Carlo Mascia.

Cosa ci fanno a bordo dell’imbarcazione? Semplice, il connubio mare, sole, socializzazione in esterna, per di più imparando i primi rudimenti della barca a vela, sono l’antidoto migliore per questi meravigliosi ragazzi che non smettono di sognare, di emozionarsi, di stare allegri, sorridenti e sereni.

E questo Andrea Mura lo sa benissimo, per questo ha chiesto a Carlo Mascia di salire a bordo con lui, per un emozionante giro di alcune ore nel bellissimo mare davanti al porto di Cagliari, tra il valzer dei delfini, un bellissimo pomeriggio estivo davvero particolare: “Cosa c’è di più bello se non di vedere i miei ragazzi sorridere, stare all’aria aperta, fare sport, socializzare col mondo esterno? Questo e tanto altro – dice visibilmente emozionato Carlo Mascia – perché non solo in Sardegna ma ovunque abbiamo e troviamo una sensibilità enorme per questi atleti ‘speciali’ che non smetteranno mai e poi mai di darci tante lezioni di vita”.

Anche il velista cagliaritano, Andrea Mura, protagonista indiscusso di tantissime sfide nelle più importanti regate oceaniche in solitario, (col suo progetto di rilancio del vessillo dei 4 Mori e la promozione dell’isola in giro per il mondo), ha esternato con Daniela, sua moglie, la gioia per questa bellissima esperienza: “Ci avete regalato un pomeriggio davvero meraviglioso – ha detto Mura – il sorriso e il calore di questi fantastici ragazzi mi rimarranno sempre nel cuore”.

Le telecamere di Sardegna Live sono salite a bordo per regalarvi il riassunto della serata: buona visione

