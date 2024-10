Andadu ti che ses o sonadore

Chene mancu nisciunu avvisare

Lassende sa zente a t'ammentare

In s'interu sardu folklore

Inue su tou tantu amore

As dischidu a tottus tue dare

Ma como sighi sempe a sonare

Affiancu a s'eternu signore



De Samugheo ses una figura

E lu lassas bonu tue s'ammentu

A chie ti ada frequentadu



Addura in cue sempere cuntentu

Commente vis cuntentu de natura

O sonadore ti che ses'andadu