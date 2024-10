Dopo una violenta lite ha aperto il fuoco contro un giovane di 21 anni. E' successo ad Ancona, davanti alla fermata del bus, nei pressi di un centro di aggregazione giovanile del Comune, "La bottega della fantasia".

L'uomo, 40 anni, è stato identificato e fermato. Si tratta di un poliziotto residente nel capoluogo marchigiano, ma in servizio a Civitanova Marche (Macerata). Quando ha estratto la pistola e sparato due colpi (uno in aria) l'agente non era in servizio.

Non è chiaro come sia evoluta li situazione, né la motivazione della lite: a quanto pare, i due si erano dati appuntamento in piena notte proprio per un chiarimento. Dopo aver esploso un colpo in aria, il 40enne ha mirato alle gambe del giovane facendo partire il secondo proiettile.

Il 21enne è stato soccorso e trasportato in ospedale, raggiunto poco più tardi dal 40enne, probabilmente rimasto a sua volta ferito durante la colluttazione. Quando gli amici del giovane hanno capito che si trattava dell'aggressore è scoppiato il caos, ed è dovuta intervenire la polizia per ripristinare l'ordine in ospedale.