Il calore delle corde vocali di Anastacia riesce a contrastare il freddo di una serata non tipicamente estiva. Nella tappa sarda del “The ultimate collection tour”, la voce della cantante, energica e potente, regala emozioni alle 2500 persone presenti nella ottima cornice del “Forte Arena” di Santa Margherita di Pula.

Una luminosa “A”, al centro del palco”, è pura coreografia perché è dalle prime note di “Army of me”, che si intuisce cosa renderà particolare il concerto. Da “Not That Kind” a “Sick N Tired”, da “Paid my Dues” a “Best of You”, i grandi successi di Anastacia sono la colonna sonora di uno spettacolo nello spettacolo. Nei quasi 120 minuti di concerto, è veramente difficile trattenere il pubblico sulle poltroncine.

Nei tre “Quick change”, la bionda di Chicago ne approfitta per cambiare look lasciando lo spazio alle ballerine Anjula Kelly e Christina Andrea, ottime anche come coriste e musiciste. Ma il successo è anche per Maria Quintile, corista anglossassone dal sangue siciliano. E' lei che interpreta la parte di Ramazzoti nel duetto di “I belong to you”.

“Bellissimi”. Cosi Anastacia definisce gli spettatori e la sua conoscenza dell'idioma italiano si completa con i tanti “grazie” e con il “ciao” chiesto per ogni componente della sua band.

Tramite l'omonima App, viene cantata “Dark white girl”mentre “You'll never be alone” segna un alto livello di emozioni.

“Start the party”. L'invito dell'artista è il semaforo verde per chi si sente a disagio sul comodo posto a sedere. Il bordo palco si trasforma in una sala da ballo all'aperto. “Best of You” e il sempre vivo

“I m Outta Love”, accendono le danze prima dell'ultima pausa.

Maria Quintile con un “Aria” introduce “Left outside alone” ma è con “One day in your life” che la cantante americana manda tutti a dormire.