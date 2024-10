Prenderà il via alle 14 lo spoglio per le elezioni amministrative tenutesi ieri, 12 giugno, in 65 Comuni della Sardegna. Il quorum è stato raggiunto in 26 su 27 Comuni dove si era presentata una sola lista. L'unico che sarà commissariato è il Comune di Milis, dove era candidato Raimondo Deiola e dove l'affluenza si è fermata al 34,9%.

Il primo sindaco è stato eletto a Lodine. Davide Cualbu ha raggiunto il quorum già a mezzogiorno.

L’affluenza media nell'Isola è stata del 56% (a fronte del 54,7% nazionale), in calo rispetto al 63% della precedente tornata. In provincia di Cagliari hanno votato il 48,12% degli aventi diritto, nel Nuorese il 62,29%, Oristano 54,87%, Sassari 63,15%, Sud Sardegna 56,86%.

A Oristano, unico capoluogo di Provincia al voto, si è presentato ai seggi il 54,84% degli aventi diritto, mentre a Selargius sono stati il il 47,19%.