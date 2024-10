Ilaria Collu, 45 anni, lavoratrice autonoma, in politica dal 2014, laureata in Scienze Politiche con master universitario in Criminologia e Psicologia Giuridica. Vicesindaca nell'amministrazione uscente guidata da Carla Medau, è candidata sindaca alle elezioni amministrative di Pula del prossimo 12 giugno, sostenuta dalla lista "Siamo Pula".

Perché ha deciso di scendere in campo?

Pula è un grande paese, i suoi luoghi, chi lo abita, le enormi potenzialità lo rendono unico agli occhi di tutti, è la nostra casa e amministrarlo è un immenso privilegio come lo è il poter rappresentare il prossimo. Per questo colgo con fervore l’invito più alto del mio percorso di vita, perché mettersi a servizio è un onore immenso e credo che la politica non sia semplice retorica, ma lo strumento attraverso il quale cambiare il vivere di tutti.

Un commento sugli ultimi otto anni di amministrazione a Pula?

La mia esperienza amministrativa mi ha dato modo di conoscere ancora più a fondo la grandezza di un territorio unico, scoprendo quotidianamente nuove sfaccettature di un luogo che non smette mai di stupirci, sono stati anni in cui l’impegno è stato intenso, continuo e ciò che più tengo stretto a me è il rapporto di fiducia che si è creato con i cittadini. Tanti gli interventi, le azioni mirate, le attività portate avanti e tante le risposte, così da dare un vero sostegno alle variegate necessità che ognuno di noi incontra nel proprio vivere: Sportelli d’Ascolto, supporto alla genitorialità, percorsi formativi, servizi alle famiglie e tanto altro.

Quali sono i punti salienti del vostro programma?

Al centro Turismo, Cultura e Ambiente per uno sviluppo sostenibile; la transizione energetica, dalla quale non si può prescindere a fronte di una crisi ormai globale; la promozione delle nostre attività produttive e commerciali con azioni concrete di supporto; l’incremento del benessere sociale con interventi mirati ai bisogni diretti dei cittadini tutti, pensiamo alle attività sportive, alle politiche giovanili, quelle della terza età, alle categorie protette e alle famiglie.

Mare, bellezze naturalistiche e archeologie sono il fiore all’occhiello del vostro patrimonio. Quale percorso per sfruttare tali ricchezze e creare nuove opportunità di lavoro?

L’obiettivo del programma è proiettare la nostra comunità in un futuro di prosperità economica e sociale attraverso una dinamica e costante collaborazione con le diverse parti, in sinergia, così da potersi esprimere a pieno. Proprio per questo indispensabile è il piano di promozione integrato e la valorizzazione delle nostre “bellezze” naturalistiche, archeologiche e agroalimentari.

Il Pnrr è una straordinaria opportunità. Quali prospettive per Pula?

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede finanziamenti fondamentali che sosterranno azioni concrete per realizzare punti cardini del nostro programma come la transizione ecologica; la digitalizzazione e innovazione nel sistema produttivo; le infrastrutture; la riqualificazione di determinati edifici e aree; l’inclusione e la coesione sociale.

Perché i suoi concittadini dovrebbero affidarle la guida del paese?

Il nostro programma nasce da una analisi attenta delle necessità del nostro territorio e mira a dare soluzioni concrete per una continua e maggiore crescita. Siamo donne e uomini che con grande entusiasmo e determinazione credono nella ricerca continua del benessere comune per costruire con rigore, coerenza e trasparenza un domani fatto di certezze e stabilità. Ci mettiamo al giudizio degli elettori, sono certa che le nostre concittadine e i nostri concittadini ci daranno il giusto sostegno.