È Benedetta Vari la nuova latinista di Amici. Il maestro Raimondo Tadaro ha deciso di darle il banco rimasto vuoto in seguito all’eliminazione della ballerina di Sorso Eleonora Cabras, mandata a casa qualche giorno fa dallo stesso maestro l’aveva scelta.

“Troppo poco tempo per lavorare insieme. Mi sono reso conto che di tante cose non eri a conoscenza; non è che non le sapessi bene, non le conoscevi”, le parole del maestro rivolte a Eleonora. Dunque, al posto della latinista sarda è arrivata Benedetta Vari, che già in passato aveva provato a conquistare la maglia, ma poi ha dovuto rinunciarci per stare vicino alla mamma malata. Non balla da circa tre anni.

Quando prof Todaro la chiama in studio chiede di approfondire meglio con lei la sua situazione: "Mi sono fermate tre anni, mia mamma si è ammalata e le sono stata vicino... non me la sono sentita di viaggiare e di stare lontano da lei".

A Todaro piace, dopo un Samba la fa ballare con Umberto il Rumba e poi le consegna la maglia.

"C'era una vocina che era rimasta dentro di me e mi diceva di non mollare", ha spiegato nella puntata del quotidiano di ieri Benedetta.

"Ora solo 40 per cento, ma ad arrivare al 100% ci metterò poco”, ha promesso la ballerina all’insegnante. Todaro è l’insegnante che da inizio anno ha cambiato più allievi. Speriamo per Benedetta che il suo percorso possa andare nella direzione giusta.