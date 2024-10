Gli Istentales saranno tra i protagonisti della seconda puntata di “Amanutenta” il nuovo programma televisivo, curato e condotto da Giuliano Marongiu, in onda questa sera su TCS a alle ore 21.00.

Nella Sala Convegni dell’Unione Sarda la formazione nuorese anticipa gli eventi in programma per Voci di Maggio che si svolgerà il prossimo fine settimana a Santa Caterina di Pittinuri e canterà in anteprima assoluta “Un Dio nascosto”, la canzone scritta da Gigi Sanna contro le stragi che hanno piegato Parigi e Bruxelles.

Il cantautore nuorese presenta inoltre un video esclusivo, realizzato da Paul Dessanti, che lo vede cantare in coppia con Roberto Vecchioni il brano “Il testamento del poeta”, scritto a quattro mani durante il soggiorno in Sardegna dell’autore di “Samarcanda”.

Colori e danze della Gallura, della Barbagia e del Campidano con i Gruppi Folk “Civitas Mariana” di Luogosanto, “Battor Moros” di Oliena e “Città di Dolianova”.

Cecilia Concas e Vincenzo Murino saranno le voci di un canto che accarezza le melodie della lingua sarda, mentre Maria Giovanna Cherchi proporrà il video della canzone “Anima” realizzato da Stefano Di Franco.

In programma anche un tenero omaggio ad Andrea Parodi.