Il 14 febbraio l'Università di Bologna conferirà la laurea ad honorem a Luigi Lai, celebre suonatore di launeddas nato a San Vito. Il conferimento del riconoscimento avverrà alle 16 presso l'aula magna S. Lucia di via Castiglione 23.

Successivamente, alle 21, si terranno i festeggiamenti con un intervento del professor Macchiarella dell'Università di Cagliari, la proiezione dell'anteprima del film di Gianfranco Cabiddu "Su Maistru" e un concerto con protagonisti il maestro Lai, Paolo Fresu, Elena Ledda, Mauro Palmas, Gavino Murgia, Federico Sanesi e Marcello Floris.

La festa si terrà presso l'aula absidale di via De' Chiari 23A, con accesso su prenotazione. Si tratta della prima volta, non solo in Italia, che una laurea ad honorem viene conferita a un musicista di tradizione orale.