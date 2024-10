I Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero sono intervenuti nel primo pomeriggio, verso le 14:30, nell'incrocio tra via Liguria e via Primo Maggio per un incidente stradale tra una moto e una macchina .

Sia il motociclista sia i tre occupanti dell'auto sono stati trasportati al pronto soccorso dal personale del 118 per alcuni controlli.

I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Sul posto erano presenti gli operatori del 118 e la Polizia locale per i rilievi del caso.