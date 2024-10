Martedì sera ad Alghero i Carabinieri del nucleo radiomobile sono dovuti intervenire in un bar del quartiere della Pietraia per sedare una rissa che ha coinvolto tre uomini e due donne, tutti sopra i 40 anni, alcuni già noti alle forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna, la rissa sarebbe nata per futili motivi. Si è visto un po’ di tutto: bottigliate in testa, spintoni e botte, oltre a diversi oggetti andati in frantumi. Anche il registratore di cassa avrebbe subito danni. Nonostante l’accaduto il proprietario del bar non sarebbe intenzionato a presentare denuncia.