“La Settimana della Juharia”, Alghero 22-29 settembre 2013

PRESENTAZIONE DEL LIBRO:

Ebrei in Sardegna: segni e disegni

di

Elio Moncelsi

…Come un viaggio nel tempo, dalla preistoria fino ai giorni nostri, Elio Moncelsi racconta e illustra le vicende degli ebrei in Sardegna. La loro presenza plurimillenaria e ininterrotta viene presentata sulla traccia dei numerosi documenti letterari, archeologici e storici.

Questa ricerca mette in luce e svela uno dei capitoli più affascinanti della storia della Sardegna, evidenziando aspetti finora poco conosciuti e riconosciuti, come la capacità di accogliere e assimilare genti di tutte le etnie e provenienze in un unico popolo, un popolo unico: quello sardo.

Sala Fondazione Meta

Piazza Porta Terra 1, Alghero

GIOVEDI’ 26 settembre 2013 ore 18.00

relatore :

Antonello Are

Sarà presente l’Autore

Con il Patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Meta