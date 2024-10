Questa sera si terrà, presso il Teatro Civico di Alghero, con inizio alle ore 17.30, un incontro aperto a tutti, con ingresso libero, dal titolo “La Sardegna vista da Mario Tozzi” e avrà il carattere di una lezione-spettacolo.

Lo scienziato della terra, infatti, racconterà un territorio attraverso il suo particolare punto di vista, quello della geologia, scienza tanto affascinante, quanto trascurata. La conversazione sarà accompagnata da letture di brani tratti dai suoi libri e dagli interventi musicali di Enzo Favata.



Mario Tozzi è uno scienziato, primo ricercatore presso il CNR, e ha condotto studi sull’evoluzione geologica del Mediterraneo centro-orientale. E’ autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali. Del 2012 è il suo ultimo libro,“Pianeta Terra. Ultimo Atto” edito da Rizzoli, preceduto da altri titoli come “Il grande libro della Terra” e “Italia segreta. Viaggio nel sottosuolo da Torino a Palermo”.

E' noto al grande pubblico anche per una serie di fortunate trasmissioni televisive di divulgazione scientifica: “Atlantide”, “Allarme Italia”, “La Gaia Scienza”, “Gaia, il pianeta che vive”.

Da molti anni visita assiduamente la Sardegna per i suoi studi, in particolare ha seguito il giornalista Sergio Frau nella ricerca di dati scientifici a supporto della teoria dell'identificazione tra la Sardegna e la mitica Atlantide.

Oggi unisce la sua competenza scientifica e le doti di comunicatore per dedicarsi ad una intensa attività, rivolta soprattutto alle giovani generazioni, conoscenza delle tematiche legate all'ambiente e alla salvaguardia dei territori.



Dopo gli incontri di Alghero, Mario Tozzi sarà a Sant’Antioco per la manifestazione “Finis Terrae. Economia, ambiente, territorio”.



Organizzazione: Jana Project

Infoline: 393 8946954