Non ce l'ha fatta il cane trovato ancora vivo questo pomeriggio in un cassonetto dei rifiuti lungo la strada per il santuario di Valverde, ad Alghero. Nonostante il tempestivo intervento di un veterinario, accorso sul posto insieme alla Polizia locale dopo l'allerta lanciato da una passante, il cane è deceduto.

Finora non è stato possibile risalire a un eventuale prroprietario perché il cane non era microchippato. Gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Carmelo Pais, cercheranno ora di rintracciare l'autore di un atto disumano, che ha generato l'indignazione degli algheresi soprattutto sui social.