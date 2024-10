Gli amici non riuscivano a contattarlo, quindi avevano lanciato l'allarme e Giancarlo Salteri, 43enne con la passione per la pallacanestro e allenatore delle giovanili della Dinamo, è stato trovato morto sul divano di casa nel pomeriggio di giovedì 11 gennaio.

È lutto nel mondo del basket e per la comunità di Alghero. Salteri, originario di Pietrasanta, si era trasferito ad Alghero nel 2012 ed era un agente immobiliare.

I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno forzato la porta e trovato l'uomo ormai senza vita, probabilmente a causa di un malore improvviso .

Su Facebook sono tanti i messaggi di affetto e cordoglio: " Mai avrei immaginato di salutarti così presto, eri una persona speciale, con tanta voglia di fare. Sono profondamente addolorato ", ricorda un amico; " La dirigenza, lo staff tecnico ei giocatori tutti, increduli si stringono attorno alla famiglia e agli amici di Giancarlo Salteri, uomo di sport dalla spiccata sensibilità, garbo e innata gentilezza. Che la terra ti sia lieve, Giancarlo " si legge nel profilo di 'Aurea Pallacanestro Sassari', e ancora " L'intero organigramma societario, gli allenatori e gli atleti della Ferrini Basket, profondamente addolorati, esprimono il proprio cordoglio e stringono in un forte abbraccio tutta la famiglia e la Dinamo Sassari per la prematura scomparsa di Giancarlo Salteri, rispettato e competente dirigente e allenatore che abbiamo avuto l'estremo piacere di incontrare sui campi da gioco " scrive da 'GSD Basket Ferrini'.

La Dinamo Sassari ha salutato così Giancarlo: " La Dinamo Banco di Sardegna piange la scomparsa di Giancarlo Salteri, prezioso collaboratore del club come allenatore e dirigente delle formazioni giovanili Dinamo Academy. La passione, la competenza, l'umiltà e la simpatia di Giancarlo resteranno sempre impresse nel cuore di tutti che, ora in avanti, proveranno a portarne un piccolo frammento in campo.Alla famiglia e agli amici il profondo cordoglio e l'affettuosa vicinanza del club di via Roma che oggi perde un amico, un coach e un dirigente di rara umanità ”.

Parole commosse anche da parte di 'Onda Energetica Alghero': "Ciao Boss. Hai creato questa famiglia dal niente, solo con la passione e un sogno divenuto presto realtà. Sei entrato in punta di piedi in questo mondo che subito ti ha accolto, riconoscendo tutto l’impegno che mettevi per realizzare la tua visione, per dare vita alla tua squadra. Quella squadra è diventata immediatamente la tua famiglia e col tempo si è allargata sempre più, accogliendo tanti di noi, per i quali sei sempre stato presente. Abbiamo vissuto anni con te al nostro fianco, con successi, divertimento, impegno, non mancando mai in nessuna occasione. Tutto il basket algherese (e oltre) ha imparato ad apprezzarti ed ha riconosciuto l’anima che ci mettevi per riaccendere un movimento che da un po’ di tempo dormiva ed aspettava solo il fuoco che ci hai messo tu per poter accendersi nuovamente. Anche ora che la tua strada ti aveva portato verso nuovi obbiettivi, eri comunque presente per ciò che avevi creato e che sarebbe stato sempre tuo di diritto. Lasci un vuoto enorme, più di un palazzetto pieno, ma sarai sempre con noi su ogni campo, sappiamo che continuerai a guardare ogni partita come hai sempre fatto. Grazie di tutto boss, alias Giancarlo Salteri, el patron, coach, amico. Per te e per tutti noi, sempre e solo rossa".

Foto: profilo Facebook Giancarlo Salteri