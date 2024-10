Un ragazzo algherese di 20 anni è stato arrestato, martedì notte, dai carabinieri della compagnia di Alghero, coadiuvati da militari della compagnia di Intervento Operativa del 6° Battaglione Toscana. L’accusa nei suoi confronti è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato sorpreso dai militari mentre girovagava in città con in tasca diversi grammi di marijuana, un coltellino a serramanico e 300 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati recuperate 26 dosi di cocaina, 2 dosi di mdma (ecstasy), 10 grammi di Ketamina, cinquanta infiorescenze di marijuana dal peso complessivo di 100 grammi, circa 60 grammi di marijuana già tritata, un taser, un coltello a farfalla con lama della lunghezza di 9 centimetri ⁠un bastone telescopico, un bilancino elettronico di precisione e 2550 euro in contanti, probabile provento di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tutto era ben nascosto in diversi punti dell’abitazione del giovane.

Nei giorni scorsi, inoltre, era stato denunciato un uomo di origine tunisina, trovato in possesso di 40 grammi di hashish occultati all’interno di un pacchetto di sigarette e custodito nel proprio marsupio e sono stati recuperati tra le mani di svariati ragazzi, alcuni anche minorenni, un modesto quantitativo di sostanza stupefacente, perlopiù marijuana, destinata all’uso personale.

“Un importante risultato operativo che si inserisce in un quadro di intensificazione di servizi di controllo del territorio. Questa pronta e celere risposta dei carabinieri e l’aumento delle loro molteplici attività di controllo del territorio perseguono il preciso obiettivo di incrementare il livello di sicurezza e di vicinanza ai cittadini, raccogliendo in maniera sempre più efficace le loro richieste di aiuto ed intervento” sottolineano i carabinieri.