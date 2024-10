I pazienti del Centro trasfusionale di Alghero non hanno potuto prenotare le terapie per il mese di ottobre. Senza alcuna spiegazione o alternativa, sarebbe stato loro detto semplicemente che la calendarizzazione delle terapie è chiusa. È quanto denunciano in una nota.

I pazienti, preoccupati, temono che il servizio sia arrivato al capolinea e con una lettera inviata alla direzione della Asl 1 di Sassari e al sindaco di Alghero chiedono di sapere cosa stia succedendo e che il centro trasfusionale non venga chiuso. "La situazione che si sta palesando al Centro trasfusionale di Alghero potrà delineare una grave criticità nello svolgimento delle nostre terapie salvavita effettuate con appuntamenti periodici", scrivono i pazienti, spalleggiati dal Comitato spontaneo a difesa della salute.

“Siamo dei pazienti che da anni necessitano di terapie cicliche, mensili o settimanali, che ci permettono di portare avanti in maniera dignitosa la nostra qualità di vita, terapie studiate, costruite e perfezionate nel corso degli anni su ogni singolo paziente dal personale medico del Centro trasfusionale. Parliamo di malattie autoimmuni, rare e complesse, che impattano in modo estremamente negativo sulla nostra quotidianità e su quella dei nostri familiari”, continua la lettera appello dei pazienti.

“Abbiamo appreso che a partire dal mese di ottobre, a causa di problemi organizzativi, non ci verrà più garantito il trattamento terapeutico abituale presso il Centro trasfusionale di Alghero. Le nostre terapie spesso necessitano di ricovero anche in day hospital, e in questi anni i nostri trattamenti sono stati effettuati tramite consulenze presso il Centro trasfusionale. Pertanto, chiediamo alle autorità competenti di intervenire affinché non vengano meno le condizioni terapeutiche”.