La prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, ha avuto delle ospiti d’eccezione: le campionesse olimpiche della volley femminile. Sul palcoscenico sono salite, Sara Fahr, Monica De Gennaro, Marina Lubian, Miriam Sylla, Anna Danesi e Alessia Orro.

“Hanno fatto tremare tutta l’Italia” ha detto la presentatrice prima di far entrare le atlete. “Queste ragazze ci hanno reso veramente orgogliosi di essere italiani, hanno combattuto e lottato a Parigi. Sono qui le mitiche campionesse”.

Delle sei azzurre, si sono esibite nel merengue la campionessa di Narbolia Alessia Orro, che ha ballato con Samuel Santarelli, e Marina Lubian, con Simone Iannuzzi.

Emozionatissima, la palleggiatrice sarda è stata bravissima, si è divertita e ha vissuto un’esperienza sicuramente unica.

ALESSIA ORRO – Ha 26 anni, è alta 1,80 m, è una delle palleggiatrici più talentuose del mondo della pallavolo. A 16 anni il debutto con la maglia della Nazionale, a 17 la vittoria dei Mondiali U18 e, arrivata alla maggiore età, la convocazione per i Giochi di Rio 2016. Un esordio precoce il suo, dopo anni trascorsi in palestra nella sua Sardegna con la mamma Caterina che giocava ed allenava. Lei all'inizio avrebbe preferito proseguire il percorso nell'equitazione, poi però la pallavolo ha preso il sopravvento. Ha provato tutti i ruoli, provandoci prima come centrale ed opposto, poi con l'esperienza al Club Italia ha trovato spazio come palleggiatrice e ha capito che il proprio futuro sarebbe stato proprio quello di regista. Medaglia d'oro agli Europei nel 2021 e bronzo ai Mondiali nell'anno successivo, nelle prime due presenze olimpiche non è andata come sperava. A Parigi 2024 ha conquistato la medaglia d’oro e insieme alle sue compagne di squadra è entrata nella storia (Fonte Coni).