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Scrive la Sezione Admo di Aritzo:
"IL NOSTRO CARISSIMO AMICO DI BELVI' Alessandro Onano E' AFFETTO DA UNA BRUTTA FORMA DI LEUCEMIA E HA URGENTISSIMO BISOGNO DI UN TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO O CELLULE STAMINALI.
RIVOLGIAMO A TUTTI I NOSTRI I CONTATTI, IN PRIMIS AGLI AMICI DI ALESSANDRO E SOPRATUTTO DI BELVI', DI ISCRIVERSI AL REGISTRO DEI DONATORI A.D.M.O.
COME?
BASTA CONTATTARE UNA DELLE SEZIONI ADMO PIU' VICINE. LA NOSTRA SEZIONE STA' ORGANIZZANDO DELLE GIORNATE DI SOLIDARIETA' PER DARE LA POSSIBILITA' A CHIUNQUE VOGLIA AIUTARE ALESSANDRO DI DIMOSTRARE CON UN PICCOLO GESTO L' AMICIZIA E LA SOLIDARIETA' VERSO CHI ADESSO STA' IN UN LETTO D'OSPEDALE E ASPETTA UNA SPERANZA DI VITA E DI RINASCITA.
IL NOSTRO APPELLO E' QUANTO MAI URGENTE E PERTANTO VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI SU FACEBOOK - PER TELEFONO 333 6784711 OPPURE VIA MAIL : admoaritzo@tiscali.it"